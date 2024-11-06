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«Это карма, дамы и господа!» Глава UFC — о победе Трампа

Дана Уайт вместе с ближайшими сторонниками Дональда Трампа следит за исходом президентских выборов в США.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Никто не заслуживает этого больше, чем он. Никто не заслуживает этого больше, чем его семья…. Это карма, дамы и господа!» — сказал Дана Уайт, стоя рядом с Дональдом Трампом.

По предварительным данным «Fox News», Дональд Трамп имеет 277 голосов коллегии выборщиков, а кандидат от Демократической партии, действующий вице-президент Камала Харрис — 226. Таким образом, Трамп станет 47-м президентом США. Дональд Трамп занимал этот пост с 2017 по 2021 год.

UFC является крупнейшей организацией по проведению турниров по MMA и существует с 1993 года. 55-летний Уайт возглавляет UFC с 2001 года. Недавно Глава UFC заявил, что организация вернется в Россию.