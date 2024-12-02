UFC предоставил охранника для Царукяна: Чтобы фаната не ударил

Напомним, на турнире UFC 300, который прошел 14 апреля в Лас-Вегасе. Царукян одержал победу раздельным решением судей над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Во время выхода в октагон 28-летний россиянин, выступающий под армянским флагом, ударил фаната, который демонстративно показал ему средний палец.
«Я косячу, поэтому UFC дал мне личного охранника. Посмотрите на эту машину. Чтобы никакого фаната я больше не ударил. Будет защищать меня», — сказал Царукян в видео на своем Youtube-канале.
Ранее в соцсетях школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова сообщили, что чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев проведет защиту титула против Царукяна на турнире UFC 311, который пройдет 18 января в Лос-Анджелесе.
Официальный сайт UFC пока не подтвердил эту информацию.
Изначально поединок между спортсменами был запланирован на 26 октября, однако бой не состоялся из-за травмы руки у Махачева.