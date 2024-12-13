Федор Емельяненко перенес операцию

— Смотря с кем. Время идет, я бы даже сказал, время уходит. Сейчас у него восстановление от травмы, операцию на плечо он сделал. И поэтому никто не знает, как заживление пройдет. Просто возраст сказывается, с каждым годом все больше травм вылезает от тех же нагрузок, — приводит слова Мичкова «Матч ТВ».