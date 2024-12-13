Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федор Емельяненко перенес операцию

Отец легендарного бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко — Александр Мичков рассказал, что сын перенес операцию.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Какие шансы, что Федор Емельяненко все‑таки проведет бой по правилам бокса?

— Смотря с кем. Время идет, я бы даже сказал, время уходит. Сейчас у него восстановление от травмы, операцию на плечо он сделал. И поэтому никто не знает, как заживление пройдет. Просто возраст сказывается, с каждым годом все больше травм вылезает от тех же нагрузок, — приводит слова Мичкова «Матч ТВ».

Отец Емельяненко отказался отвечать на вопрос, какое из плеч было повреждено у Федора.

48‑летний экс‑чемпион Pride Федор Емельяненко завершил карьеру в ММА в 2023 году, но после последнего боя неоднократно заявлял, что рассмотрел бы возможность провести поединок по правилам бокса. Одним из основных тренеров Емельяненко на протяжении спортивной карьеры был мастер спорта СССР по боксу Александр Мичков.