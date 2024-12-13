Федор Емельяненко перенес операцию

— Какие шансы, что Федор Емельяненко все‑таки проведет бой по правилам бокса?
— Смотря с кем. Время идет, я бы даже сказал, время уходит. Сейчас у него восстановление от травмы, операцию на плечо он сделал. И поэтому никто не знает, как заживление пройдет. Просто возраст сказывается, с каждым годом все больше травм вылезает от тех же нагрузок, — приводит слова Мичкова «Матч ТВ».
Отец Емельяненко отказался отвечать на вопрос, какое из плеч было повреждено у Федора.
48‑летний экс‑чемпион Pride Федор Емельяненко завершил карьеру в ММА в 2023 году, но после последнего боя неоднократно заявлял, что рассмотрел бы возможность провести поединок по правилам бокса. Одним из основных тренеров Емельяненко на протяжении спортивной карьеры был мастер спорта СССР по боксу Александр Мичков.