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Емельяненко чуть не прибил ребенка кувалдой на тренировке: видео

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, где едва не ударил ребенка кувалдой во время тренировки.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

43-летний Емельяненко снимал видео, на котором призывал детей заниматься спортом. Когда он собирался нанести удар кувалдой по покрышке, рядом пробежал маленький ребенок. Оператор успел вовремя предупредить Емельяненко, благодаря чему удалось избежать трагедии.

«Не теряйте бдительность никогда», — подписал видео Емельяненко.

В субботу, 21 декабря, Емельяненко выступит на турнире NFL в Ингушетии. Имя его соперника станет известен в день турнира. Для Емельяненко это будет первый бой за полтора года.