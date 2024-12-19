Емельяненко чуть не прибил ребенка кувалдой на тренировке: видео

43-летний Емельяненко снимал видео, на котором призывал детей заниматься спортом. Когда он собирался нанести удар кувалдой по покрышке, рядом пробежал маленький ребенок. Оператор успел вовремя предупредить Емельяненко, благодаря чему удалось избежать трагедии.
«Не теряйте бдительность никогда», — подписал видео Емельяненко.
В субботу, 21 декабря, Емельяненко выступит на турнире NFL в Ингушетии. Имя его соперника станет известен в день турнира. Для Емельяненко это будет первый бой за полтора года.