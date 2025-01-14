Bellator прекратила существование перед боем Нурмагомедова

Отмечается, что PFL изменит формат в этом году. Изменится призовой фонд. Раньше обедитель получал $1 млн, теперь чемпион заработает $500 тыс. Гран-при, как и ранее, будут проводиться в нескольких весовых категориях. Стадии группового этапа упразднят. В новом формате турниры будут проходить по олимпийской системе с выбыванием из соревнований после первого поражения.