Bellator прекратила существование перед боем Нурмагомедова

По информации источника, турниры под эгидой Bellator больше проводиться не будут. В конце 2023 года собственником Bellator стала американская бойцовская организация PFL.
Отмечается, что PFL изменит формат в этом году. Изменится призовой фонд. Раньше обедитель получал $1 млн, теперь чемпион заработает $500 тыс. Гран-при, как и ранее, будут проводиться в нескольких весовых категориях. Стадии группового этапа упразднят. В новом формате турниры будут проходить по олимпийской системе с выбыванием из соревнований после первого поражения.
Напомним, 25 января в Дубае состоится заключительный чемпионский бой в истории Bellator. Действующий чемпион в легком весе россиянин Усман Нурмагомедов проведет титульный поединок против ирландца Пола Хьюза.
26-летний Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он выступает в Bellator с 2021 года. Всего на его счету в ММА 18 побед в 18 поединках. В последнем бою, который прошел в сентябре 2024 году Нурмагомедов защитил титул, победив соотечественника Александра Шаблия.