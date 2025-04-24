Ислам Махачев может лишиться чемпионского пояса UFC

За карьеру в ММА Топурия провел 16 боев и не потерпел ни одного поражения. С февраля 2024 года он владел чемпионским поясом UFC в полулегком весе, но оставил его ради повышения категории. В феврале 2025 года глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Топурия переходит в легкий дивизион.