Ислам Махачев может лишиться чемпионского пояса UFC

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин потеряет пояс в случае отказа от боя с Илией Топурией. По сведениям источника, UFC намерена настоять на бое Махачева против Топурии. В противном случае организация лишит Махачева титула и проведет бой за вакантный титул между Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Ранее Marca сообщила, что 28 июня в Лас‑Вегасе на турнире UFC 317 должен состояться чемпионский бой за пояс легкого дивизиона с участием Топурии.
За карьеру в ММА Топурия провел 16 боев и не потерпел ни одного поражения. С февраля 2024 года он владел чемпионским поясом UFC в полулегком весе, но оставил его ради повышения категории. В феврале 2025 года глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Топурия переходит в легкий дивизион.
Махачев — чемпион UFC в легком весе. Ранее он выражал желание перейти в полусредний вес и завладеть двумя поясами одновременно. Однако чемпионским поясом полусреднего дивизиона владеет друг Махачева Белал Мухаммад, с которым Ислам не хочет сражаться в октагоне.