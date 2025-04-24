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Ислам Махачев может лишиться чемпионского пояса UFC

Как сообщает abc.es, Ислам Махачев может лишиться чемпионского пояса в случае отказа от поединка с испанцем грузинского происхождения Илией Топурией.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин потеряет пояс в случае отказа от боя с Илией Топурией. По сведениям источника, UFC намерена настоять на бое Махачева против Топурии. В противном случае организация лишит Махачева титула и проведет бой за вакантный титул между Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Ранее Marca сообщила, что 28 июня в Лас‑Вегасе на турнире UFC 317 должен состояться чемпионский бой за пояс легкого дивизиона с участием Топурии.

За карьеру в ММА Топурия провел 16 боев и не потерпел ни одного поражения. С февраля 2024 года он владел чемпионским поясом UFC в полулегком весе, но оставил его ради повышения категории. В феврале 2025 года глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Топурия переходит в легкий дивизион.

Махачев — чемпион UFC в легком весе. Ранее он выражал желание перейти в полусредний вес и завладеть двумя поясами одновременно. Однако чемпионским поясом полусреднего дивизиона владеет друг Махачева Белал Мухаммад, с которым Ислам не хочет сражаться в октагоне.