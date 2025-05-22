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Экс-чемпион UFC покинул реалити-шоу про ММА после массовой драки

Нейт Диаз отказался продолжать съемки в российском реалити-шоу ALF Reality в Таиланде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

Известный американский боец принимал участие в проекте вместе со своим соотечественниками Джоном Джонсом и Джейком Шилдсом. Поводом для ухода Диаза стала массовая потасовка, которая произошла между участниками проекта.

Как рассказал Шилдс в своих соцсетях, съемки оказались «неконтролируемым хаосом», а зачинщиками драк выступали не только бойцы, но также представители съемочной группы и охранники.

В общей сложности на счету Диаза в смешанных единоборствах 21 победа, пять из которых были добыты нокаутом, при 13 поражениях. В последнем поединке, который состоялся в сентябре 2022 года, он встречался с Тони Фергюсоном и победил его в четвертом раунде.