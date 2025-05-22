Экс-чемпион UFC покинул реалити-шоу про ММА после массовой драки

В общей сложности на счету Диаза в смешанных единоборствах 21 победа, пять из которых были добыты нокаутом, при 13 поражениях. В последнем поединке, который состоялся в сентябре 2022 года, он встречался с Тони Фергюсоном и победил его в четвертом раунде.