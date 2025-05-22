Экс-чемпион UFC оценил решение забрать пояс у Ислама Махачева

— Я жду этот бой. И мне нравится новая тенденция в UFC, когда чемпион освобождает свой пояс перед сменой дивизиона. Это классно, дивизион продолжает движение. Возможно, в будущем еще будут двойные чемпионы. Я очень рад, что эта возможность досталась именно Чарльзу. Он уже проигрывал Царукяну и Махачеву, но я хотел увидеть его в титульном поединке еще раз. Мне нравится его судьба, его история. Но для Топурии нет более удобного дебютного поединка в легком весе, — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.