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Экс-чемпион UFC оценил решение забрать пояс у Ислама Махачева

Бывший чемпион UFC Роберт Уиттакер высказал мнение о предстоящем титульном поединке в легком весе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

Ранее стало известно, что Махачев освободит свой пояс в легком весе ради перехода в полусредний вес, а вакантный титул оспорят Илия Топурия и Чарльз Оливейра.

— Топурия подерется с Оливейрой за вакантный пояс, который освободил Ислам Махачев. Что думаешь насчет этого?

— Я жду этот бой. И мне нравится новая тенденция в UFC, когда чемпион освобождает свой пояс перед сменой дивизиона. Это классно, дивизион продолжает движение. Возможно, в будущем еще будут двойные чемпионы. Я очень рад, что эта возможность досталась именно Чарльзу. Он уже проигрывал Царукяну и Махачеву, но я хотел увидеть его в титульном поединке еще раз. Мне нравится его судьба, его история. Но для Топурии нет более удобного дебютного поединка в легком весе, — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

«Чарльз регулярно оказывается в нокдаунах, а Илия отлично умеет добивать. Он чувствует кровь и не упускает шанс завершить бой как только появляется такая возможность. Мне кажется, Топурия даже не будет стесняться бороться с Чарльзом», — добавил Роберт Уиттакер.

Ислам Махачев в последний раз выходил в октагон против Ренато Мойкано в январе этого года на турнире UFC 311. Этот бой, который был остановлен в первом раунде, Ислам выиграл удушающим приемом и защитил чемпионский пояс UFC в полулегкой весовой категории. В его активе 27 побед и одно поражение.