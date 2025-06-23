Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего бойца в истории UFC

«Мои поздравления, легенда. Хотя мы не были друзьями, ты — лучший, кто когда-либо занимался этим в истории UFC. И ты вдохновил миллионы людей по всему миру. Тебе нечего больше доказывать в этом спорте», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.