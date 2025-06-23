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Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего бойца в истории UFC

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к американцу Джону Джонсу после его объявления о завершении карьеры. О завершении карьеры Джонса стало известно 22 июня.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

«Мои поздравления, легенда. Хотя мы не были друзьями, ты — лучший, кто когда-либо занимался этим в истории UFC. И ты вдохновил миллионы людей по всему миру. Тебе нечего больше доказывать в этом спорте», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

37-летний американец провел 30 боев за карьеру, одержал 28 побед и потерпел одно поражение (дисквалификация). Еще один поединок признан несостоявшимся. Джонс становился чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весах.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев и одержал 29 побед. Боец выступал в UFC с 2012 по 2020 год и становился чемпионом организации в легком весе. В 2022 году Хабиб был введен в Зал славы UFC.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.