Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего бойца в истории UFC

«Мои поздравления, легенда. Хотя мы не были друзьями, ты — лучший, кто когда-либо занимался этим в истории UFC. И ты вдохновил миллионы людей по всему миру. Тебе нечего больше доказывать в этом спорте», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.
37-летний американец провел 30 боев за карьеру, одержал 28 побед и потерпел одно поражение (дисквалификация). Еще один поединок признан несостоявшимся. Джонс становился чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весах.
Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев и одержал 29 побед. Боец выступал в UFC с 2012 по 2020 год и становился чемпионом организации в легком весе. В 2022 году Хабиб был введен в Зал славы UFC.
Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.