Чемпионат и первенство мира по MMA направляются в Калугу

В Калуге в 2025 году мы не просто проведем турнир, мы продемонстрируем миру истинную мощь и единство спортивного духа ММА. Вне политики, вне разделений — здесь, на ковре, встречаются достойнейшие воины со всей планеты, чтобы в честной борьбе доказать свое превосходство. Мы гарантируем равные условия и высочайший уровень организации для всех атлетов, уважая их национальную принадлежность. Этот Чемпионат — наш общий ответ тем, кто пытается разделить спорт. Добро пожаловать в Калугу, на праздник силы, чести и единства!