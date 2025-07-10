Чемпионат и первенство мира по MMA направляются в Калугу

В стенах великолепного Дворца спорта «Центральный» пройдут Чемпионат мира по ММА среди мужчин и женщин и Первенство мира (юниоры 18−20 лет) под эгидой международной ассоциации «MMA World».
Все флаги будут в гостях
Несмотря на любые внешние обстоятельства, мы подтверждаем наши принципы: награждение каждого победителя будет сопровождаться поднятием флага его страны и исполнением её государственного гимна! Мы верим, что спорт объединяет нации, а уважение к атлету и его родине — непреложный закон честного соревнования.
Больше стран, больше звезд
После успешного чемпионата в Ханты-Мансийске, собравшего более 200 спортсменов из 35 стран, Калуга в 2025 году готовится принять рекордное количество участников! Ожидается, что за медали высшей пробы будут бороться сильнейшие бойцы из более чем 40 государств мира. Это будет истинный парад силы, мастерства и воли к победе!
Поддержка на высшем уровне
Мероприятие проходит при официальной поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Правительства Калужской области и Союза ММА России.
В Калуге в 2025 году мы не просто проведем турнир, мы продемонстрируем миру истинную мощь и единство спортивного духа ММА. Вне политики, вне разделений — здесь, на ковре, встречаются достойнейшие воины со всей планеты, чтобы в честной борьбе доказать свое превосходство. Мы гарантируем равные условия и высочайший уровень организации для всех атлетов, уважая их национальную принадлежность. Этот Чемпионат — наш общий ответ тем, кто пытается разделить спорт. Добро пожаловать в Калугу, на праздник силы, чести и единства!
Где
Дворец спорта «Центральный», г. Калуга, Россия.
Когда
Организатор
MMA World при поддержке Министерства спорта РФ, Правительства Калужской области, Союза ММА России.
Смотрите все дни соревнований эксклюзивно на платформе VK Video. Прямой эфир финалов будет доступен так же на телеканале Матч! Боец. Информационная поддержка: Спорт Mail и MetaMMA.