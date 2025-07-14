Бразильский боец UFC планирует получить российское гражданство

После поединка боец заявил о любви к России на русском языке. Вальтер назвал Россию своим домом и поблагодарил тренера, жену и семью. Отметим, что он женат на россиянке и живет вместе с семьей в России с 2018 года в подмосковном Ромашкове. Спустя два года после переезда дебютировал в ММА. На его счету 14 побед и одно поражение. В UFC начал выступать с апреля 2014 года. В первом бою он проиграл, а затем одержал три победы.