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Бразильский боец UFC планирует получить российское гражданство

Спортсмен, вышедший на бой под песню «Матушка земля», хочет получить гражданство России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Соцсети

В субботу, 12 июля, бразильский боец Вальтер Уокер вышел на поединок UFC против нигерийца Кеннеди Нзечукву под песню Татьяны Куртуковой «Матушка земля».

Уокер завершил поединок победой в первом раунде и получил дополнительные призовые за «бой вечера». Для Уокера это была третья победа подряд — и все три он одержал одинаковым способом: скручиванием пятки в первом раунде. В августе 2024 года он точно так же победил Джуниора Тафу, а в феврале 2025-го — Дон'Тейла Мэйса. Такой серии в истории UFC еще не было. Оказалось, что выбор песни перед боем был связан с тем, что спортсмен планирует получить гражданство России.

«У Вальтера есть ВНЖ. Он планирует получить гражданство, процесс будет поступательным», — сообщили представители команды спортсмена информационному агентству ТАСС.

После поединка боец заявил о любви к России на русском языке. Вальтер назвал Россию своим домом и поблагодарил тренера, жену и семью. Отметим, что он женат на россиянке и живет вместе с семьей в России с 2018 года в подмосковном Ромашкове. Спустя два года после переезда дебютировал в ММА. На его счету 14 побед и одно поражение. В UFC начал выступать с апреля 2014 года. В первом бою он проиграл, а затем одержал три победы.