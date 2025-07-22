Холод против боли: как Фелпс и Хабиб восстанавливаются после тренировок

Холод помогает не тем, кто терпит, а тем, кто чувствует свое тело и умеет слышать сигналы «стоп». Восстановление должно быть бережным — иногда теплая ванна или просто сон принесут куда больше пользы, чем погружение в лед. Если выбирать путь закаливания, стоит начинать с малого — например, с 15 секунд прохладной воды после теплого душа. Важно делать это регулярно, постепенно увеличивая продолжительность и постоянно отслеживая собственное самочувствие. Только тогда можно будет заметить результат.