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Холод против боли: как Фелпс и Хабиб восстанавливаются после тренировок

Добровольно нырять в ледяную воду, чтобы восстановить организм — обычное утро любого профессионального спортсмена после изнурительных тренировок. Но стоит ли повторять, и кому такой способ действительно подходит — рассказываем в статье.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
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Хабиб Нурмагомедов, практикующий контрастный душ после тренировки
В нашей статье узнаете все о процедурах с холодом.Источник: Соцсети

Обливания холодной водой давно вышли за пределы стандартного закаливания. Сегодня ледяные ванны популярны особенно среди профессиональных спортсменов. Это не экстрим, а научно обоснованный подход к снижению воспаления, боли и стресса. Разбираемся, как именно работает холод, кто из спортсменов его использует, и почему некоторым лучше держаться от него подальше.

Зачем вообще нужен холод

Мужчина испытывает боль в мышцах плеч после тренировки
Тяжелые физические нагрузки невозможны без боли в мышцах.Источник: Freepik

После тяжелой тренировки мышцы болят — это сигнал, что в них появились микроповреждения. На этом строится рост мышц, но вместе с пользой приходит и дискомфорт: воспаление, отечность, усталость. Именно на этом этапе спортсмены используют холод как инструмент восстановления.

Обливание холодной водой, ледяная ванна или даже прикладывание пакета со льдом — все это помогает сузить сосуды, замедлить воспаление и уменьшить боль. При этом снижается уровень кортизола (гормона стресса), тело быстрее «перезапускается», а мышцы — восстанавливаются без перегрузки.

Для тех, кто тренируется не каждый день, холод — тоже рабочий инструмент. Он помогает снять тяжесть в теле, снизить усталость, быстрее прийти в тонус на следующий день. Особенно выручает, если мышцы забились после интенсивного упражнения или нового вида нагрузки. Главное — не переборщить и делать все аккуратно, без фанатизма.

Кто использует метод — и как именно

Коллаж фотографий Майкла Фелпса и Хабиба Нурмагомедова, применяющих холод для восстановления после тренировки
Майкл Фелпс и Хабиб Нурмагомедов.Источник: Соцсети

После изнурительных нагрузок спортсмены не всегда бегут к массажисту, а садятся в ванну с кубиками льда. Так делают пловцы, легкоатлеты, бойцы — те, кто тренируется на износ.

Майкл Фелпс, легенда в мире плавания, не скрывает, что без ледяных ванн не выдержал бы свой тренировочный режим. После интенсивной дня в бассейне он погружается в ледяную воду на 5−6 минут. Это помогает не только мышцам, но и способствует снижению общего уровня стресса в организме.

Мо Фарах, многократный олимпийский чемпион по бегу, говорил в интервью, что холодная вода — обязательная часть его рутины: «Боль после бега неизбежна. Холод ее не убирает, но делает терпимой. И помогает быстрее вернуться в строй».

Хабиб Нурмагомедов после тренировок не раз использовал ледяные обливания и контрастный душ. Это помогает ему снимать напряжение и «обнуляться» после спаррингов.

Кто-то погружается в ванну на несколько минут, кто-то принимает контрастный душ, а кто-то просто прикладывает лед к растянутым мышцам. Смысл не в выдержке, а в грамотной и регулярной стратегии восстановления.

Когда холод — враг, а не помощник

Мужчина принимает холодную ванну после тренировки
Процедуры с холодной водой нужно использовать с умом.Источник: Freepik

К холодным процедурам нужно подходить с осторожностью. При проблемах с сосудами, ЖКТ, заболеваниях щитовидной железы и надпочечников шоковая терапия только вредит. Сосуды резко сужаются, потом расширяются, и организм может отреагировать совершенно непредсказуемо: скачки давления, спазмы или обострение симптомов.

Даже если человек внешне здоров, но находится в состоянии хронического стресса, переутомления или депрессии, ледяные процедуры могут усугубить истощение нервной системы.

Холод помогает не тем, кто терпит, а тем, кто чувствует свое тело и умеет слышать сигналы «стоп». Восстановление должно быть бережным — иногда теплая ванна или просто сон принесут куда больше пользы, чем погружение в лед. Если выбирать путь закаливания, стоит начинать с малого — например, с 15 секунд прохладной воды после теплого душа. Важно делать это регулярно, постепенно увеличивая продолжительность и постоянно отслеживая собственное самочувствие. Только тогда можно будет заметить результат.

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