Почему у всех спортсменов есть массажист — и что нам стоит у них взять

Разминка, тренировка, ледяная ванна — а потом обязательный сеанс массажа. В большом спорте без него не обходится ни один день: он снимает боль, спасает от травм и возвращает телу контроль. У кого-то это глубокая проработка мышц, у кого-то — лимфодренаж, у самых занятых — 15 минут на кушетке в раздевалке. Спортивный массаж — не прихоть, а такой же инструмент, как экипировка или питание. Разбираемся, зачем он нужен даже тем, кто не выходит на олимпийские арены.