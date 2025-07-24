Шара Буллет: хочу подраться в Белом доме с американцем

В июле президент США Дональд Трамп сообщил, что на территории Белого дома может пройти турнир UFC, посвященный 250-й годовщине принятия Декларации независимости США. Глава UFC Дана Уайт подтвердил заинтересованность в такой локации для турнира.
26 июля в рамках турнира лиги UFC on ABC 9 в столице ОАЭ Абу-Даби Шарабутдин Магомедов проведет бой с канадцем Марком-Андре Баррио. 35-летний Баррио, бывший чемпион TKO Major League MMA в двух весовых категориях, переживает непростой этап в UFC, но его последняя победа вернула ему уверенность. 10 мая 2024 года Баррио прервал серию из трех поражений, нокаутировав Бруно Силву. Этот финиш стал важным моментом для опытного бойца, который стремится вернуться в топ.
Последний раз Шара Буллет выходил в октагон в феврале этого года в рамках турнира UFC Fight Night 250. Тогда по итогам трех раундов российский боец уступил британцу Майклу Пейджу — судьи единогласно отдали победу Пейджу. В профессиональной карьере Магомедова это стало первым поражением: его рекорд в ММА сейчас составляет 15 побед и 1 неудача.