Шара Буллет: хочу подраться в Белом доме с американцем

«Да, как и все бойцы, хотел бы подраться в Белом доме. Хоть один россиянин там должен быть. Соперник должен быть американец. Не знаю, кто. Надо посмотреть, кто из них на хорошем счету», — сказал Магомедов в интервью MMA.Metaratings.ru.