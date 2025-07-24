Российский боец MMA сыграл киллера в голливудском фильме

— Сколько человек вы убили в фильме, в котором снялись?
— Убил я трех-четырех человек. Я сыграл киллера. Пока не буду раскрывать развязку. Два убийства у меня сорвались.
— Название можете сказать?
Летом 2024 года Шарабудтие говорил, что его напарником по ленте является американский актер Дэнни Трехо, известный по ролям в фильмах «Мачете», «От заката до рассвета», «Дети шпионов», «Воздушная тюрьма», «Инферно», «Пули справедливости», «Схватка» и других.
26 июля в рамках турнира лиги UFC on ABC 9 в столице ОАЭ Абу-Даби Шарабутдин Магомедов проведет бой с канадцем Марком-Андре Баррио. Последний раз Шара Буллет выходил в октагон в феврале этого года в рамках турнира UFC Fight Night 250. Тогда по итогам трех раундов российский боец уступил британцу Майклу Пейджу — судьи единогласно отдали победу Пейджу. В профессиональной карьере Магомедова это стало первым поражением: его рекорд в ММА сейчас составляет 15 побед и 1 неудача.