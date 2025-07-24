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Российский боец MMA сыграл киллера в голливудском фильме

Российский боец Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал об опыте съемок в голливудском фильме.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: Chris Unger/Zuffa LLC

— Сколько человек вы убили в фильме, в котором снялись?

— Убил я трех-четырех человек. Я сыграл киллера. Пока не буду раскрывать развязку. Два убийства у меня сорвались.

— Название можете сказать?

— Точно не знаю, но перед тем, как сыграть, видел, что было написано «Золотая рыбка», — сказал Магомедов в интервью MMA.Metaratings.ru.

Летом 2024 года Шарабудтие говорил, что его напарником по ленте является американский актер Дэнни Трехо, известный по ролям в фильмах «Мачете», «От заката до рассвета», «Дети шпионов», «Воздушная тюрьма», «Инферно», «Пули справедливости», «Схватка» и других.

26 июля в рамках турнира лиги UFC on ABC 9 в столице ОАЭ Абу-Даби Шарабутдин Магомедов проведет бой с канадцем Марком-Андре Баррио. Последний раз Шара Буллет выходил в октагон в феврале этого года в рамках турнира UFC Fight Night 250. Тогда по итогам трех раундов российский боец уступил британцу Майклу Пейджу — судьи единогласно отдали победу Пейджу. В профессиональной карьере Магомедова это стало первым поражением: его рекорд в ММА сейчас составляет 15 побед и 1 неудача.

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