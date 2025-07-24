Российский боец MMA сыграл киллера в голливудском фильме

26 июля в рамках турнира лиги UFC on ABC 9 в столице ОАЭ Абу-Даби Шарабутдин Магомедов проведет бой с канадцем Марком-Андре Баррио. Последний раз Шара Буллет выходил в октагон в феврале этого года в рамках турнира UFC Fight Night 250. Тогда по итогам трех раундов российский боец уступил британцу Майклу Пейджу — судьи единогласно отдали победу Пейджу. В профессиональной карьере Магомедова это стало первым поражением: его рекорд в ММА сейчас составляет 15 побед и 1 неудача.