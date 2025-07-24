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На 72-м году жизни умер актер и рестлер Халк Хоган

Легенда мирового рестлинга Халк Хоган (настоящее имя — Терри Джин Боллеа) ушел из жизни в своем доме в штате Флорида. О его смерти сообщает издание TMZ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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По данным СМИ, причиной смерти стала остановка сердца. До этого он несколько лет тяжело болел и мучился от проблем со спиной.

Халк Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году и более 30 лет был одной из главных звезд американского рестлинга.

Он шесть раз выигрывал титул чемпиона мира World Championship Wrestling (WCW) в тяжелом весе, ему принадлежит рекорд по самому долгому владению этим титулом. В 1996 году, приняв злодейский образ «Голливуда» Халка Хогана и возглавив популярную группировку «Новый мировой порядок», он пережил пик карьеры во время бума рестлинга. Выиграв титул неоспоримого чемпиона в шестой раз, он завершил карьеру в 2003 году.

Также он снимался в кино, дебютировав в 1982 году в фильме «Рокки 3». Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Без правил» «Коммандо из пригорода», «Мистер няня», «Силач Санта-Клаус», а также в сериалах «Крутой Уоукер», «Спасатели Малибу», «Команда “А”» и «Гром в раю».