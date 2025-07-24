На 72-м году жизни умер актер и рестлер Халк Хоган

Он шесть раз выигрывал титул чемпиона мира World Championship Wrestling (WCW) в тяжелом весе, ему принадлежит рекорд по самому долгому владению этим титулом. В 1996 году, приняв злодейский образ «Голливуда» Халка Хогана и возглавив популярную группировку «Новый мировой порядок», он пережил пик карьеры во время бума рестлинга. Выиграв титул неоспоримого чемпиона в шестой раз, он завершил карьеру в 2003 году.