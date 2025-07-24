На 72-м году жизни умер актер и рестлер Халк Хоган

По данным СМИ, причиной смерти стала остановка сердца. До этого он несколько лет тяжело болел и мучился от проблем со спиной.
Халк Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году и более 30 лет был одной из главных звезд американского рестлинга.
Он шесть раз выигрывал титул чемпиона мира World Championship Wrestling (WCW) в тяжелом весе, ему принадлежит рекорд по самому долгому владению этим титулом. В 1996 году, приняв злодейский образ «Голливуда» Халка Хогана и возглавив популярную группировку «Новый мировой порядок», он пережил пик карьеры во время бума рестлинга. Выиграв титул неоспоримого чемпиона в шестой раз, он завершил карьеру в 2003 году.
Также он снимался в кино, дебютировав в 1982 году в фильме «Рокки 3». Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Без правил» «Коммандо из пригорода», «Мистер няня», «Силач Санта-Клаус», а также в сериалах «Крутой Уоукер», «Спасатели Малибу», «Команда “А”» и «Гром в раю».