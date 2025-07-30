Умар Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге UFC

Умар Нурмагомедов — троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. 19 января своем последнем на данный момент поединке Умар проиграл Двалишвили, потерпев первое поражение в ММА. В том бою россиянин сломал руку. У 29-летнего Нурмагомедова 18 побед и 1 поражение в UFC.