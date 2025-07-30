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Умар Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге UFC

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге организации в легчайшем весе. Он делит его с американцем Шоном О'Мэлли.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: Официальный ВК-аккаунт UFC

Россиянин Умар Нурмагомедов поднялся со второго на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе. Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации. Чемпионом в этой весовой категории является грузин Мераб Двалишвили.

Умар Нурмагомедов — троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. 19 января своем последнем на данный момент поединке Умар проиграл Двалишвили, потерпев первое поражение в ММА. В том бою россиянин сломал руку. У 29-летнего Нурмагомедова 18 побед и 1 поражение в UFC.

На третьем месте в рейтинге в легчайшем весе идет россиянин Петр Ян, который 27 июля одержал победу над Маркусом Макги из США на турнире в Абу-Даби.