Топ-3 скандала в спорте за последнее время — от допинга до насилия

Звезды спорта умеют удивлять, и, к сожалению, далеко не всегда рекордами. За последние месяцы сразу несколько громких имен оказались в центре скандалов: кто-то попался на допинге, кто-то перегнул палку в обращении с животными, а кто-то снова оказался в центре личных обвинений. Эти истории стали не просто заголовками для таблоидов. Они — своего рода сигналы о том, как слабо контролируются границы дозволенного, даже на самом высоком уровне.