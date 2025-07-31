Топ-3 скандала в спорте за последнее время — от допинга до насилия

Звезды спорта умеют удивлять, и, к сожалению, далеко не всегда рекордами. За последние месяцы сразу несколько громких имен оказались в центре скандалов: кто-то попался на допинге, кто-то перегнул палку в обращении с животными, а кто-то снова оказался в центре личных обвинений. Эти истории стали не просто заголовками для таблоидов. Они — своего рода сигналы о том, как слабо контролируются границы дозволенного, даже на самом высоком уровне.
В статье разбираем три самых обсуждаемых эпизода, которые вызвали бурю в соцсетях, раскололи мнение фанатов и заставили говорить о вещах, выходящих далеко за рамки спорта.
Рут Чепнгетич — допинговое обвинение против рекордсменки
В октябре 2024 года Рут Чепнгетич пробежала Чикагский марафон за ошеломляющие 2:09:56 и стала первой женщиной, преодолевшей планку 2:10. Однако вскоре она оказалась в центре допингового скандала.
14 марта 2025 года в ее пробе был обнаружен запрещенный диуретик — гидрохлоротиазид (HCTZ), концентрация которого составила 3 800 нг/мл. Для сравнения: допустимый лимит — всего 20 нг/мл. То есть превышение почти в 190 раз.
Реакция последовала быстро. Уже 3 апреля лаборатория сообщила результаты пробы Athletics Integrity Unit, а 16 апреля сама спортсменка получила официальное уведомление. Через несколько дней, 19 апреля, Рут добровольно приостановила участие в соревнованиях. Ну, а 17 июля было объявлено о ее предварительной дисквалификации.
Отметим, что диуретики вроде HCTZ сами по себе не дают прироста в результатах, но могут использоваться для маскировки других запрещенных веществ. Это ставит под сомнение не только одну пробу, но и весь путь к рекордам. Особенно остро этот случай восприняли на фоне и без того непростой допинговой истории в кенийской легкой атлетике.
Шарлотта Дужарден — жестокое обращение с животным
Британская олимпийская чемпионка по выездке Шарлотта Дужарден оказалась в центре скандала после появления видео, на котором она неоднократно бьет лошадь кнутом во время тренировочного занятия. На видео, вызвавшем бурную реакцию, видно, как Дужарден наносит лошади более двадцати ударов в течение одной минуты. Ситуацию усугубило то, что тренировка не проходила на соревнованиях — она была частью частной сессии, что вызвало вопросы к общему стилю обращения спортсменки с животным.
Ролик был снят около четырех лет назад, но всплыл только в июле 2024 года. После публикации видео Международная федерация конного спорта отстранила спортсменку от участия в соревнованиях, а затем и сама Шарлотта добровольно отозвалась из состава сборной на Олимпиаду в Париже.
Расследование завершилось официальным решением о годичной дисквалификации. Также на спортсменку наложили штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков. Она лишилась государственной поддержки, потеряла часть спонсорских контрактов и была исключена из числа амбассадоров благотворительной организации, занимающейся защитой лошадей.
Внутри сообщества ее действия осудили не только фанаты, но и коллеги. Бывший тренер Шарлотты и члены сборной подписали открытое письмо с жесткой позицией: благополучие лошади — приоритет, и никакие заслуги не дают права на насилие. Защитники прав животных потребовали исключения конного спорта из олимпийской программы, подчеркивая, что подобные инциденты подрывают доверие к самой дисциплине.
Конор Макгрегор — новые обвинения в сексуальных домогательствах
В июле рэперша Azealia Banks публично обвинила Конора Макгрегора в непрошенных интимных сообщениях и угрозах. По ее словам, спортсмен прислал ей два интимных снимка, не спросив согласия, и попытался запугать фразой «Не будь крысой, ведь всех крыс поймают». Banks разместила эти изображения в соцсетях, что вызвало бурное обсуждение, несмотря на последующее удаление публикации.
Певица описала ситуацию как серьезное нарушение личных границ и подчеркнула, что подобный обмен снимками у них с Макгрегором длился с 2016 года, но сейчас акцент сделан именно на непрошенных сообщениях. Макгрегор официально не комментировал обвинения, ограничившись саркастическими постами в соцсетях, что вызвало дополнительный резонанс и неоднозначную реакцию пользователей.