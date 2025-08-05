Член Зала славы UFC: Махачев попал в невероятно сложную ситуацию

Напомним, Ислам Махачев отказался от чемпионского пояса UFC в легком весе, чтобы перейти в полусредний вес. Это решение было принято, чтобы избежать задержки в развитии легкого дивизиона, так как он не мог проводить защиты титула в ближайшее время. Он решил перейти в другой дивизион, несмотря на то, что в легком весе ему удавалось оставаться одним из лучших.