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Член Зала славы UFC: Махачев попал в невероятно сложную ситуацию

Американский боец поделился мнением о громкой ситуации, сложившейся вокруг Ислама Махачева.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

Американский боец, Член зала UFC Чейл Соннен считает, что российский боец Ислам Махачев будет находиться на распутье в случае проигрыша австралийцу, в матче с которым планирует дебютировать в полусреднем весе.

«Махачев попал в невероятно сложную ситуацию. Если он проиграет [Маддалене], вернется ли в легкий вес? А там, кстати, уже другой расклад — новый король. Или он начнет снова ковать успех в полусреднем дивизионе? Мне кажется, никто в команде Махачева даже не рассматривает такую ситуацию. Там все надеются, что Ислам победит», — заявил Соннен на своем ютуб-канале.

Напомним, Ислам Махачев отказался от чемпионского пояса UFC в легком весе, чтобы перейти в полусредний вес. Это решение было принято, чтобы избежать задержки в развитии легкого дивизиона, так как он не мог проводить защиты титула в ближайшее время. Он решил перейти в другой дивизион, несмотря на то, что в легком весе ему удавалось оставаться одним из лучших.

15 ноября ему предстоит подраться с обладателем титула UFC в полусреднем дивизионе, австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

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