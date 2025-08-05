Член Зала славы UFC: Махачев попал в невероятно сложную ситуацию

Американский боец, Член зала UFC Чейл Соннен считает, что российский боец Ислам Махачев будет находиться на распутье в случае проигрыша австралийцу, в матче с которым планирует дебютировать в полусреднем весе.
«Махачев попал в невероятно сложную ситуацию. Если он проиграет [Маддалене], вернется ли в легкий вес? А там, кстати, уже другой расклад — новый король. Или он начнет снова ковать успех в полусреднем дивизионе? Мне кажется, никто в команде Махачева даже не рассматривает такую ситуацию. Там все надеются, что Ислам победит», — заявил Соннен на своем ютуб-канале.
Напомним, Ислам Махачев отказался от чемпионского пояса UFC в легком весе, чтобы перейти в полусредний вес. Это решение было принято, чтобы избежать задержки в развитии легкого дивизиона, так как он не мог проводить защиты титула в ближайшее время. Он решил перейти в другой дивизион, несмотря на то, что в легком весе ему удавалось оставаться одним из лучших.
15 ноября ему предстоит подраться с обладателем титула UFC в полусреднем дивизионе, австралийцем Джеком Делла Маддаленой.