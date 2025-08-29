Александр Емельяненко объяснил причины разлада с Федором

«В какой момент произошел разлад? Да когда я стал самостоятельным. Я мог прийти и сказать ему как есть. Ему это в какой-то момент не понравилось. Раз не понравилось, два не понравилось. Потом нас начали сталкивать лбами. Кто это делал? Те люди, которые хотели быть рядом с Федей. Непорядочные граждане какие-то. Я ничего плохого к Федору не питаю и не питал. Где-то его поведение сыграло роль, где-то — мое», — сказал Емельяненко.
Также в разговоре Роженьков вспомнил случай, когда один из журналистов в период отсутствия Александра в публичном поле спросил Федора о том, почему он не помогает брату, на что он в довольно резкой форме ответил: «А вы почему не помогаете?».
«Ну вот, пожалуйста. Вот вам и Федино истинное лицо. А вы все про него: “Федя хороший”. Вот он и показал своё истинное лицо. Оно когда показывается? Именно в таких случайных ситуациях», — добавил Емельяненко.
Отношения между Федором и Александром начали портиться в конце 2000-х. В 2013 году их последний раз видели вместе на публике. Окончательно братья Емельяненко прекратили общение после возбуждения против Александра уголовного дела об изнасиловании.
Федор Емельяненко завершил карьеру в феврале 2023 года, проиграв в чемпионском бою американцу Райана Бейдеру на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе.
Александр Емельяненко является действующим бойцом ММА. Свой последний поединок 44-летний боец провел в декабре 2024 года на турнире National Fighting League 2 в Ингушетии, где в первом раунде нокаутом победил Алексея Гончарова. В марте этого года Александр Емельяненко перенес операцию на позвоночнике из-за проблем с межпозвонковыми дисками, восстановление от которой займет около года.