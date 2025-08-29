Александр Емельяненко объяснил причины разлада с Федором

«В какой момент произошел разлад? Да когда я стал самостоятельным. Я мог прийти и сказать ему как есть. Ему это в какой-то момент не понравилось. Раз не понравилось, два не понравилось. Потом нас начали сталкивать лбами. Кто это делал? Те люди, которые хотели быть рядом с Федей. Непорядочные граждане какие-то. Я ничего плохого к Федору не питаю и не питал. Где-то его поведение сыграло роль, где-то — мое», — сказал Емельяненко.