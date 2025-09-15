Макгрегор передумал баллотироваться на пост президента Ирландии

37-летний спортсмен опубликовал в соцсетях заявление о снятии своей кандидатуры. Это произошло спустя всего 11 дней после того, как он официально объявил о намерении баллотироваться на пост президента.
«После тщательного обдумывания и консультации с семьей я снимаю свою кандидатуру с этой президентской гонки. Это было непростое решение, но на данный момент оно является правильным. Хотя я не буду участвовать в этих выборах, моя приверженность Ирландии на этом не заканчивается. Я продолжу служить своему народу, используя свою международную платформу для продвижения интересов за рубежом.
Хочу заверить народ Ирландии, что это не последние мои выборы. Вы еще увидите меня в будущем, агитирующим за ваши права и представляющим интересы нашей страны. Это не конец, а начало моего политического пути. Мной движет стремление улучшить жизнь людей, защищать права и служить ирландскому народу с преданностью и честностью. Я продолжу служить своему народу на мировой арене, лоббируя лучшие интересы Ирландии. Интересы социальные и экономические — в этом нет никаких сомнений. Это марафон, а не спринт», — написал Макгрегор.
Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом в бою с американцем Дастином Порье, получив перелом ноги. Восстановление от травмы заняло около двух лет.
Летом 2024 года Макгрегор должен был вернуться в UFC спустя три года, но его бой с американцем Майклом Чендлером был отменен. На прошлой неделе ирландец заявил, что примет участие в турнире UFC в Белом доме в июне 2026 года.
Всего на счету Макгрегор 28 боев в ММА, в которых он одержал 22 победы (19 — нокаутом) при шести поражениях. Макгрегор проиграл три из четырех последних боев в UFC.
Президентские выборы в Ирландии пройдут 24 октября.