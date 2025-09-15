Макгрегор передумал баллотироваться на пост президента Ирландии

«После тщательного обдумывания и консультации с семьей я снимаю свою кандидатуру с этой президентской гонки. Это было непростое решение, но на данный момент оно является правильным. Хотя я не буду участвовать в этих выборах, моя приверженность Ирландии на этом не заканчивается. Я продолжу служить своему народу, используя свою международную платформу для продвижения интересов за рубежом.



Хочу заверить народ Ирландии, что это не последние мои выборы. Вы еще увидите меня в будущем, агитирующим за ваши права и представляющим интересы нашей страны. Это не конец, а начало моего политического пути. Мной движет стремление улучшить жизнь людей, защищать права и служить ирландскому народу с преданностью и честностью. Я продолжу служить своему народу на мировой арене, лоббируя лучшие интересы Ирландии. Интересы социальные и экономические — в этом нет никаких сомнений. Это марафон, а не спринт», — написал Макгрегор.