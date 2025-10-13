«На бесовском языке не говорю»: Емельяненко ответил Орловскому

Напомним, Орловский бросил вызов Емельяненко в марте. В январе 2009 года на турнире Affliction: Day of Reckoning в Анахайме российский боец победил Орловского нокаутом в первом раунде.
— Вы проигнорировали вызов Андрея Орловского.
— А что говорить? Как реагировать? Не знаю, что сказать… Наверное, не обошлось без последствий после того удара. Судя по тому, что изрыгается из его рта.
— Это единственный человек, который, так скажем, треш-ток в вашу сторону включает.
— Я на бесовском языке не разговариваю. И на эти вещи не ведусь. Сербский патриарх Павел сказал такую вещь: «Нас можно обидеть ровно настолько, насколько мы сами обидимся». На меня кто-то может каплю из стакана пролить, и я могу вскочить, начать руками махать и в грудки вцепиться. А можно понять, что человека колбасит внутри, как ему плохо живется, что у него такая злоба. Потому что нездоровый это разговор. Допустим, мы как-то с Мирко пересеклись, по-доброму пообщались, как старые друзья. «Как ты?» — «А ты как?» По-хорошему, без всякого. И мне интересно с ним биться, я готов. Наш бой до сих пор вспоминают. И здесь я был бы готов, но когда тебя начинают пытаться зацепить, на какую-то мерзость вывести — я на нее не ведусь.
— То есть если и организатор боя с Орловским найдется, вы от этого боя откажетесь, потому что Андрей резко высказывается?
— Ну конечно. Зачем? Сейчас время такое. Но Господь, он во все времена один и тот же. Можно говорить: «Я верую в Бога», а самому какие-то пакости делать или говорить мерзости. Такого быть не может. Если мы надели крест — мы должны нести этот крест, — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».
Федор Емельяненко — бывший чемпион организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Он провел 48 боев по правилам MMA. На счету спортсмена 40 побед при 7 поражениях. Еще один бой с участием Емельяненко был признан несостоявшимся. Федор завершил карьеру в феврале 2023 года, проиграв в чемпионском бою американцу Райану Бейдеру на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе.