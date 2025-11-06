Ричмонд
В Дагестане появилась улица имени Ислама Махачева

В селе Сильди республики Дагестан появилась улица, носящая имя бойца UFC Ислама Махачева.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах

В селе Сильди, в Дагестане, появилась улица, носящая имя экс-чемпиона UFC Ислама Махачева. Идея принадлежит его другу Хабибу Нурмагомедову.

«Как в Сильди появилась улица Ислама Махачева? Это задумка Хабиба. Теперь я и Зубайра Тухугов должны свои улицы отремонтировать, поставить освещение, создать условия, чтобы люди нормально ходили», — сказал Махачев на YouTube-канале UFC Eurasia.

Сильди — родное село Нурмагомедова, где ранее уже называли улицы в его честь, а также именем его четвероюродных братьев — Шамиля Завурова и Магомедрасула Хасбулаева. Кроме того, теперь Махачев рассматривает ответный шаг — назвать улицу в своем родном селе в честь Хабиба Нурмагомедова, что подчеркнет их крепкую дружбу.

Хабиб Нурмагомедов в родном селе уже реализовал проект по строительству тренировочной базы. Сильди находится на высоте 1880 метров над уровнем моря, что обеспечивает спорткомплексу статус одного из самых высокогорных в России. На строительство Нурмагомедов выделил около 500 млн личных средств.

Напомним, Махачев удерживал чемпионский титул UFC в лёгком весе с октября 2022 года. За карьеру российский боец одержал 27 побед при одном поражении. Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.