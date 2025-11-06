В Дагестане появилась улица имени Ислама Махачева

Сильди — родное село Нурмагомедова, где ранее уже называли улицы в его честь, а также именем его четвероюродных братьев — Шамиля Завурова и Магомедрасула Хасбулаева. Кроме того, теперь Махачев рассматривает ответный шаг — назвать улицу в своем родном селе в честь Хабиба Нурмагомедова, что подчеркнет их крепкую дружбу.