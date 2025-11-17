Стало известно сколько Махачев заработал за бой с Маддаленой

Напомним, Махачев одержал победу единогласным решением судей над Джеком Деллой Маддаленой в бою за чемпионский пояс организации в полусреднем весе на турнире UFC 322, который прошел на выходных в Нью-Йорке.
По информации источника, общий доход Махачева составил $3,332 млн. За выход в октагон российский боец получил $800 тысяч, за спонсорские контракты — $32 тысячи, а за продажу платных трансляций — $2,5 млн.
Джек Делла Маддалена заработал $1,992 млн ($750 тысяч — за выход в октагон, $42 тысячи — от спонсоров и $1,2 млн — за продажу платных трансляций).
До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях. Он владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. 14 мая Махачев освободил титул чемпиона, чтобы перейти в другую весовую категорию.
«Это мечта, всю мою жизнь я мечтал об этом, наконец мне это удалось. Эти пояса такие тяжелые, но мне это нравится», — сказал Махачев после боя с Деллой Маддаленой.
Махачев идет на серии из 16 побед. Единственное поражение в UFC спортсмен потерпел в бою с бразильцем Адриано Мартинсом в октябре 2015 года. Теперь на счету Ислама Махачева 28 побед в ММА.