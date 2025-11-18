Ричмонд
Махачев вернул себе первую строчку рейтинга лучших бойцов UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев вернулся на первое место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

На прошлой неделе 34-летний россиянин единогласным решением победил Джека Делла Маддалену в главном поединке турнира UFC 322, который прошел в Нью-Йорке.

Махачев отобрал у австралийца титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг) и стал первым россиянином с двумя чемпионскими поясами UFC. Ранее он был чемпионом в легком весе (до 70 кг), провел четыре успешные защиты, однако в мае был вынужден освободить этот титул, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

В рейтинге P4P Махачев опередил испанского бойца грузинского происхождения Илию Топурию. Он возглавил рейтинг P4P 1 июля после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой в чемпионском поединке за оставленный Махачевым пояс в легком дивизионе.

Рейтинг Р4Р UFC от 18 ноября:

  1. Ислам Махачев (Россия)
  2. Илия Топурия (Испания)
  3. Мераб Двалишвили (Грузия)
  4. Хамзат Чимаев (ОАЭ)
  5. Александр Пантожа (Бразилия)
  6. Алекс Перейра (Бразилия)
  7. Александр Волкановски (Австралия)
  8. Том Аспиналл (Великобритания)
  9. Джек Делла Маддалена (Австралия)
  10. Дрикус дю Плесси (ЮАР)

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше