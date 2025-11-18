Махачев вернул себе первую строчку рейтинга лучших бойцов UFC

Махачев отобрал у австралийца титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг) и стал первым россиянином с двумя чемпионскими поясами UFC. Ранее он был чемпионом в легком весе (до 70 кг), провел четыре успешные защиты, однако в мае был вынужден освободить этот титул, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.