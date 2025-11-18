Махачев вернул себе первую строчку рейтинга лучших бойцов UFC

На прошлой неделе 34-летний россиянин единогласным решением победил Джека Делла Маддалену в главном поединке турнира UFC 322, который прошел в Нью-Йорке.
Махачев отобрал у австралийца титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг) и стал первым россиянином с двумя чемпионскими поясами UFC. Ранее он был чемпионом в легком весе (до 70 кг), провел четыре успешные защиты, однако в мае был вынужден освободить этот титул, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.
В рейтинге P4P Махачев опередил испанского бойца грузинского происхождения Илию Топурию. Он возглавил рейтинг P4P 1 июля после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой в чемпионском поединке за оставленный Махачевым пояс в легком дивизионе.
Рейтинг Р4Р UFC от 18 ноября:
- Ислам Махачев (Россия)
- Илия Топурия (Испания)
- Мераб Двалишвили (Грузия)
- Хамзат Чимаев (ОАЭ)
- Александр Пантожа (Бразилия)
- Алекс Перейра (Бразилия)
- Александр Волкановски (Австралия)
- Том Аспиналл (Великобритания)
- Джек Делла Маддалена (Австралия)
- Дрикус дю Плесси (ЮАР)