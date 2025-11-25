Арман Царукян поднялся в рейтинге UFC вне весовых категорий

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленный рейтинг бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P).
Россиянин Арман Царукян поднялся с 14-го на 13-е место после убедительной победы над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC в Катаре на прошлой неделе. Царукян обошел Белала Мухаммада, уступившего Иэну Машаду Гэрри и опустившегося на 15-ю строчку рейтинга.
Кроме того, Арман продолжает удерживать первое место в рейтинге легкого дивизиона и остается одним из главных претендентов на титульный бой против действующего чемпиона Илии Топурии. Ближайшим возможным соперником для Царукяна считается именно выступающим под флагом Испании грузин, который занимает вторую позицию в рейтинге легкого веса.
Лидером общего рейтинга UFC остается другой представитель России — Ислам Махачев. Также в число 15 лучших бойцов промоушена входят еще двое россиян — Хамзат Чимаев (4-е место) и Магомед Анкалаев (12).