Мераб Двалишвили назвал Петра Яна лжецом

«Не верьте ни одному слову Петра Яна», — написал в социальных сетях грузинский боец Мераб Двалишвили.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили назвал лжецом россиянина Петра Яна, который заявил, что не имеет отношения к переписке с грузинский бойцом, поскольку его социальные сети ведет его менеджер.

«Никогда не верьте ни одному его слову. Он сказал, что не писал вчера “увидимся, друг” или “скорейшего выздоровления, друг” — “это был не он”. Как быстро он передумал. Я думал, что после того, как я победил его в 2023 году, он поумерил свою гордость, и я был с ним дружелюбен. Забудь об этом, лжец», — написал он.

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 323, в главном событии которого Мераб Двалишвили встретился с Петром Яном. Поединок за чемпионский пояс в легчайшем весе стал реваншем: в марте 2023-го грузин победил Яна единогласным решением судей, выиграв каждый из пяти раундов.

32-летний россиянин одолел Мераба Двалишвили и завоевал титул чемпиона в легчайшем весе. Реванш завершился единогласным решением судей после пяти раундов (49−46; 49−46; 48−47).

Петр Ян дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед и четыре поражения.

