Мераб Двалишвили назвал Петра Яна лжецом

«Никогда не верьте ни одному его слову. Он сказал, что не писал вчера “увидимся, друг” или “скорейшего выздоровления, друг” — “это был не он”. Как быстро он передумал. Я думал, что после того, как я победил его в 2023 году, он поумерил свою гордость, и я был с ним дружелюбен. Забудь об этом, лжец», — написал он.