Фоторепортаж АСА 197: лучшие моменты

Два боя за чемпионский пояс и триумфальное возвращение в клетку Дмитрия Арышева.

Глеб Новиков
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Муслим Магомедов против Адлана Ибрагимова
Муслим Магомедов против Адлана ИбрагимоваИсточник: Новиков Глеб

В Москве состоялся турнир ACA 197. В главном событии вечера встретились чемпион Адлан Ибрагимов и Муслим Магомедов.

Мубаракшо Мубаракшоев
Мубаракшо МубаракшоевИсточник: Новиков Глеб
Таджикский болельщики
Таджикский болельщики Источник: Новиков Глеб
Даурен Ермеков против Мубаракшо Мубаракшоева
Даурен Ермеков против Мубаракшо МубаракшоеваИсточник: Новиков Глеб
Даурен Ермеков против Мубаракшо Мубаракшоева
Даурен Ермеков против Мубаракшо МубаракшоеваИсточник: Новиков Глеб
Даурен Ермеков против Мубаракшо Мубаракшоева
Даурен Ермеков против Мубаракшо МубаракшоеваИсточник: Новиков Глеб
Даурен Ермеков
Даурен ЕрмековИсточник: Новиков Глеб
Тренер Даурена Ермекова
Тренер Даурена ЕрмековаИсточник: Новиков Глеб
Диджей на турнире АСА 197
Диджей на турнире АСА 197Источник: Новиков Глеб
Андерсон Гонсалвес
Андерсон ГонсалвесИсточник: Новиков Глеб
Дмитрий Арышев
Дмитрий АрышевИсточник: Новиков Глеб
Дмитрий Арышев против Андерсона Гонсалвеса
Дмитрий Арышев против Андерсона ГонсалвесаИсточник: Новиков Глеб
Дмитрий Арышев против Андерсона Гонсалвеса
Дмитрий Арышев против Андерсона ГонсалвесаИсточник: Новиков Глеб
Дмитрий Арышев против Андерсона Гонсалвеса
Дмитрий Арышев против Андерсона ГонсалвесаИсточник: Новиков Глеб
Комментатор Олег Володин
Комментатор Олег ВолодинИсточник: Новиков Глеб
Дмитрий Арышев против Андерсона Гонсалвеса
Дмитрий Арышев против Андерсона ГонсалвесаИсточник: Новиков Глеб
Дмитрий Арышев
Дмитрий АрышевИсточник: Новиков Глеб
Дмитрий Арышев против Андерсона Гонсалвеса
Дмитрий Арышев против Андерсона ГонсалвесаИсточник: Новиков Глеб
Дмитрий Арышев против Андерсона Гонсалвеса
Дмитрий Арышев против Андерсона ГонсалвесаИсточник: Новиков Глеб
Дмитрий Арышев против Андерсона Гонсалвеса
Дмитрий Арышев против Андерсона ГонсалвесаИсточник: Новиков Глеб
Андерсон Гонсалвес
Андерсон ГонсалвесИсточник: Новиков Глеб
Дмитрий Арышев
Дмитрий АрышевИсточник: Новиков Глеб
Болельщики из Кыргызстана
Болельщики из КыргызстанаИсточник: Новиков Глеб
Жакшылык Мырзабеков
Жакшылык МырзабековИсточник: Новиков Глеб
Узаир Абдураков
Узаир АбдураковИсточник: Новиков Глеб
Жакшылык Мырзабеков победил Узаира Абдуракова за 33 секунды
Жакшылык Мырзабеков победил Узаира Абдуракова за 33 секундыИсточник: Новиков Глеб
Тренер Узаира Абдуракова
Тренер Узаира АбдураковаИсточник: Новиков Глеб
Судейские записки
Судейские записки Источник: Новиков Глеб
Жакшылык Мырзабеков
Жакшылык МырзабековИсточник: Новиков Глеб
Арена ЦСКА
Арена ЦСКАИсточник: Новиков Глеб
Чемпионский пояс
Чемпионский пояс Источник: Новиков Глеб
Ринг-анонсер Александр Загорский
Ринг-анонсер Александр ЗагорскийИсточник: Новиков Глеб
Муслим Магомедов
Муслим Магомедов Источник: Новиков Глеб
Адлан Ибрагимов
Адлан ИбрагимовИсточник: Новиков Глеб
Муслим Магомедов против Адлана Ибрагимова
Муслим Магомедов против Адлана ИбрагимоваИсточник: Новиков Глеб
Угол Адлана Ибрагимова
Угол Адлана ИбрагимоваИсточник: Новиков Глеб
Муслим Магомедов против Адлана Ибрагимова
Муслим Магомедов против Адлана ИбрагимоваИсточник: Новиков Глеб
Адлан Ибрагимов проиграл нокаутом во втором раунде
Адлан Ибрагимов проиграл нокаутом во втором раундеИсточник: Новиков Глеб
Президент лиги АСА Магомед Бибулатов
Президент лиги АСА Магомед БибулатовИсточник: Новиков Глеб
Муслим Магомедов
Муслим Магомедов Источник: Новиков Глеб
