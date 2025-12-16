Ричмонд
Махачев возглавил финальный рейтинг UFC в 2025 году

UFC представил финальный рейтинг бойцов организации вне зависимости от весовых категорий в 2025 году.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев занял первое место в рейтинге. На втором месте расположился обладатель титула в легком весе, испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия. Третью строчку занял чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев. Чимаев является уроженцем Чеченской республики, однако с 2023 года выступает под флагом ОАЭ. В феврале этого года боец официально стал гражданином страны.

Также в топ-15 еще трое россиян: Петр Ян (6-е место), Магомед Анкалаев (13) и Арман Царукян (15).

Топ-15 бойцов UFC вне весовых категорий:

  1. Ислам Махачев (Россия);

  2. Илия Топурия (Грузия/Испания);

  3. Хамзат Чимаев (ОАЭ);

  4. Алекс Перейра (Бразилия);

  5. Александр Волкановски (Австралия);

  6. Петр Ян (Россия);

  7. Мераб Двалишвили (Грузия/США);

  8. Том Аспиналл (Великобритания);

  9. Алешандре Пантожа (Бразилия);

  10. Макс Холлоуэй (США);

  11. Дрикус Дю Плесси (ЮАР);

  12. Джошуа Ван (Мьянма);

  13. Магомед Анкалаев (Россия);

  14. Джек Делла Маддалена (Австралия);

  15. Арман Царукян (Россия/Армения).

Напомним, в ноябре Ислам Махачев единогласным решением судей победил Джека Делла Маддалену в главном поединке на турнире UFC 322, который прошел в Нью-Йорке. Махачев отобрал у австралийца титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг) и стал первым россиянином с двумя чемпионскими поясами UFC. Ранее он был чемпионом в легком весе (до 70 кг), провел четыре успешные защиты, однако в мае был вынужден освободить титул, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.


