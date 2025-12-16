Махачев возглавил финальный рейтинг UFC в 2025 году

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев занял первое место в рейтинге. На втором месте расположился обладатель титула в легком весе, испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия. Третью строчку занял чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев. Чимаев является уроженцем Чеченской республики, однако с 2023 года выступает под флагом ОАЭ. В феврале этого года боец официально стал гражданином страны.
Также в топ-15 еще трое россиян: Петр Ян (6-е место), Магомед Анкалаев (13) и Арман Царукян (15).
Топ-15 бойцов UFC вне весовых категорий:
Ислам Махачев (Россия);
Илия Топурия (Грузия/Испания);
Хамзат Чимаев (ОАЭ);
Алекс Перейра (Бразилия);
Александр Волкановски (Австралия);
Петр Ян (Россия);
Мераб Двалишвили (Грузия/США);
Том Аспиналл (Великобритания);
Алешандре Пантожа (Бразилия);
Макс Холлоуэй (США);
Дрикус Дю Плесси (ЮАР);
Джошуа Ван (Мьянма);
Магомед Анкалаев (Россия);
Джек Делла Маддалена (Австралия);
Арман Царукян (Россия/Армения).
Напомним, в ноябре Ислам Махачев единогласным решением судей победил Джека Делла Маддалену в главном поединке на турнире UFC 322, который прошел в Нью-Йорке. Махачев отобрал у австралийца титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг) и стал первым россиянином с двумя чемпионскими поясами UFC. Ранее он был чемпионом в легком весе (до 70 кг), провел четыре успешные защиты, однако в мае был вынужден освободить титул, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.