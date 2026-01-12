Петру Яну предрекли победу в 10 из 10 боев с Мерабом Двалишвили

Бывший претендент на титул UFC Умар Нурмагомедов высказался о чемпионе лиги в легчайшем весе Петре Яне и его сопернике Мерабе Двалишвили.
«Ян выиграет у Мераба десять боев из десяти. Потому что Петр как боец выше классом. При всем уважении к Мерабу и к тому пути, который он прошел. У Яна лучше бокс, а у Двалишвили борьба, но у Мераба нет такого атакующего грэпплинга», — передает слова Умара UDAR TV.
Ян и Двалишвили провели реванш 7 декабря 2025 года в главном событии турнира UFC 323. Российский боец, которого считали андердогом, одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояс чемпиона. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.
Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.
Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.