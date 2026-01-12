Ричмонд
Петру Яну предрекли победу в 10 из 10 боев с Мерабом Двалишвили

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов предположил исход реванша грузинского спортсмена Мераба Двалишвили и россиянина Петра Яна.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

Бывший претендент на титул UFC Умар Нурмагомедов высказался о чемпионе лиги в легчайшем весе Петре Яне и его сопернике Мерабе Двалишвили.

«Ян выиграет у Мераба десять боев из десяти. Потому что Петр как боец выше классом. При всем уважении к Мерабу и к тому пути, который он прошел. У Яна лучше бокс, а у Двалишвили борьба, но у Мераба нет такого атакующего грэпплинга», — передает слова Умара UDAR TV.

Ян и Двалишвили провели реванш 7 декабря 2025 года в главном событии турнира UFC 323. Российский боец, которого считали андердогом, одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояс чемпиона. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
Читать дальше