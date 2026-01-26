Стал известен гонорар Умара Нурмагомедова за победу на UFC 324

«Я ожидал, что бой будет тяжелым, но мои спарринг-партнеры, Манел Капе и Магомед Магомедов, в последний месяц доставили мне больше хлопот. Я старался изо всех сил, пытался драться как убийца, но, когда твой противник не вступает в бой, трудно показать конкурентоспособное выступление», — сказал боец на пресс-конференции.