Стал известен гонорар Умара Нурмагомедова за победу на UFC 324

Умар Нурмагомедов победил бразильца Дейвисона Фигейреду единогласным решением судей. Перед боем Фигейреду провалил взвешивание, из-за чего 25% гонорара отошли Нурмагомедову.
Как сообщает Sporty Salaries, Нурмагомедов заработал $335 тысяч. Еще один россиянин Никита Крылов, который выступает в полутяжелом весе, победил нокаутом Модестаса Букаускаса из Литвы. Он заработал $295 тысяч. другой российский боец Андрей Пуляев потерпел поражение от Атебы Готье и получил $28 тысяч.
Больше всего денег заработали участники главного боя за титул временного чемпиона промоушена в легком весе — американец Джастин Гейджи и британец ПэддиПимблетт. Гейджи стал богаче на $2,89 млн, а Пимблетт получил $1,53 млн.
Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над бразильцем.
«Я ожидал, что бой будет тяжелым, но мои спарринг-партнеры, Манел Капе и Магомед Магомедов, в последний месяц доставили мне больше хлопот. Я старался изо всех сил, пытался драться как убийца, но, когда твой противник не вступает в бой, трудно показать конкурентоспособное выступление», — сказал боец на пресс-конференции.
На счету 30-летнего Умара Нурмагомедова, который является троюродным братом Хабиба Нурмагомедова, 20 побед на профессиональном уровне при одном поражении.
До этого поединка в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов располагался на втором месте, Фигередо занимал шестую позицию. Действующим чемпионом в этой категории является россиянин Петр Ян.