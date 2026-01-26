Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен гонорар Умара Нурмагомедова за победу на UFC 324

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов одержал победу в поединке легковесов на турнире в Лас-Вегасе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

Умар Нурмагомедов победил бразильца Дейвисона Фигейреду единогласным решением судей. Перед боем Фигейреду провалил взвешивание, из-за чего 25% гонорара отошли Нурмагомедову.

Как сообщает Sporty Salaries, Нурмагомедов заработал $335 тысяч. Еще один россиянин Никита Крылов, который выступает в полутяжелом весе, победил нокаутом Модестаса Букаускаса из Литвы. Он заработал $295 тысяч. другой российский боец Андрей Пуляев потерпел поражение от Атебы Готье и получил $28 тысяч.

Больше всего денег заработали участники главного боя за титул временного чемпиона промоушена в легком весе — американец Джастин Гейджи и британец ПэддиПимблетт. Гейджи стал богаче на $2,89 млн, а Пимблетт получил $1,53 млн.

Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над бразильцем.

«Я ожидал, что бой будет тяжелым, но мои спарринг-партнеры, Манел Капе и Магомед Магомедов, в последний месяц доставили мне больше хлопот. Я старался изо всех сил, пытался драться как убийца, но, когда твой противник не вступает в бой, трудно показать конкурентоспособное выступление», — сказал боец на пресс-конференции.

На счету 30-летнего Умара Нурмагомедова, который является троюродным братом Хабиба Нурмагомедова, 20 побед на профессиональном уровне при одном поражении.

До этого поединка в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов располагался на втором месте, Фигередо занимал шестую позицию. Действующим чемпионом в этой категории является россиянин Петр Ян.

Узнать больше по теме
Биография Умара Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Российский боец смешанных единоборств выступает в UFC с 2021 года и уже успел сделать себе имя в промоушене. Как продвигается его путь к чемпионскому поясу расскажем в нашей статье. Биография Умара Нурмагомедова интересна не только фамилией его знаменитого родственника.
Читать дальше