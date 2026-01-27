«Дайте бой за титул». Арман Царукян обратился к UFC

Напомним, в январе 2025 года Арман Царукян должен был провести титульный бой UFC в легком весе против россиянина Ислама Махачева, но снялся с поединка из-за травмы спины. После этого Махачев перешел в другую весовую категорию и стал чемпионом в полусреднем весе.
Позднее действующий чемпион промоушена в легком весе испано-грузинский боец Илия Топурия освободил титул из-за проблем в личной жизни. Царукян не получил бой за звание временного чемпиона UFC в легком весе — 25 января за пояс подрались американец Джастин Гейджи и британец Пэдди Пимблетт. Гейджи одержал победу над Пимблеттом.
«Дана Уайт и Хантер Кэмпбелл, простите меня. Дайте мне бой за титул. Я буду хорошим парнем. Я больше не буду никого бить, буду стараться вести себя хорошо. В тренировочном лагере может произойти всякое, любой может травмироваться. Но [проваленные] весогонки, драки с фанатами, удары головой — этого больше не будет», — Царукян в интервью на YouTube-канале Даниэля Кормье.
Перед последним поединком Царукяна в UFC против Дэна Хукера. Царукян ударил соперника головой на церемонии взвешивания. Также на одном из турниров промоушена Царукян во время выхода в октагон подрался с фанатом.
В активе 29-летнего Армана Царукяна в ММА 23 победы при трех поражениях.