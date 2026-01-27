Арман Царукян лишился первого места в рейтинге легкого веса

В ночь на 25 января американец Джастин Гейджи победил британца Пэдди Пимблетта в главном бою UFC 324 и стал временным чемпионом UFC в легком весе.
Таким образом, Гейджи сместил россиянина Армана Царукяна с 1-го места в рейтинге легкого дивизиона. Сам Царукян теперь занимает 2-ю позицию. Пимблетт остался на 5-й строчке, сразу следом за бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Максом Холлоуэем. Действующий чемпион UFC в легком весе, грузин Илия Топурия, взял паузу в спортивной карьере из-за семейных проблем.
Арман Царукян принес публичные извинения президенту UFC Дане Уайту и его заместителю Хантеру Кэмпбеллу. Ранее Уайт заявил, что не дал Царукяну титульный бой в легком весе из-за недостойного поведения российского спортсмена.
«Дана и Хантер, простите меня! Дайте мне титульный бой. Я хороший мальчик. Я больше никого не буду бить, постараюсь быть хорошим мальчиком. Да, во время тренировочного лагеря может случиться что угодно. Ты можешь получить травму. Но касательно весогонки, драк с фанатами и боданием головой на битве взглядов — этого никогда не случится снова!» — заявил Царукян в интервью Дэниелу Кормье.
Арман Царукян провел 26 боев в ММА и одержал 23 победы. Он занимает 2-е место в рейтинге бойцов UFC в легком весе.