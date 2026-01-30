Ричмонд
«Мы здесь, чтобы забрать все». Хабиб — о целях своей команды

Экс-обладатель чемпионского титула UFC в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о целях своих подопечных в ММА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: UFC

Под руководством Хабиба Нурмагомедова тренируется чемпион профессиональной бойцовской лиги (PFL) в легком весе Усман Нурмагомедов, второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов и чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев.

«Цифры, пояса, рейтинги говорят сами за себя. Мне не нужно никого переубеждать. Если им нравится наша команда, значит, это так. А если нет, то какая разница? Конкуренция есть, существует много разных команд, они могут делать что угодно, но мы здесь, чтобы забрать все», — приводит слова 37-летнего Нурмагомедова Red Corner MMA в соцсетях.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов провел последний бой в профессиональной карьере на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи столицы ОАЭ Абу-Даби. Его соперником тогда был временный чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА и начал тренерскую карьеру.


