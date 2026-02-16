СМИ: Хабиб вышел из бизнеса в России и занимается проектами в ОАЭ

Хабиб Нурмагомедов, бывший чемпион UFC в легком весе, окончательно завершил свою предпринимательскую деятельность в России и сосредоточился на развитии проектов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает Mash на спорте.
По информации источника, основным способом дохода Нурмагомедова теперь являются зарубежные активы, которые приносят ему около 46−50 миллионов долларов ежегодно. В 2025 году Хабиб прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, погасил все задолженности, разблокировал свои счета и продолжил вывод средств из России, где возникали проблемы с налоговой отчетностью.
С 2021 года Нурмагомедов вышел из состава фонда «Росси» и благотворительной организации своего имени, а также ликвидировал свое турагентство «Хикмит Травел», которое закрылось в ноябре 2022 года. Бренд одежды «Сильди» был передан брату, а Нурмагомедов покинул ряды учредителей провайдера «Первый мобильный».
В ОАЭ Нурмагомедов активно развивает сеть спортивных клубов KHABIB GYM, которые приносят ему до 6 миллионов долларов прибыли в год благодаря роялти. Также он приобрел промоушен Gorilla FC за 1 миллион долларов и переименовал его в EAGLE FC.
После завершения своей профессиональной карьеры в октябре 2020 года, в которой он одержал 29 побед в 29 боях и трижды защитив титул UFC, боец занялся предпринимательством. Один из его самых ярких моментов в карьер был в октябре 2018 года, когда он досрочно победил ирландца Конора Макгрегора в одном из самых прибыльных поединков в истории MMA.