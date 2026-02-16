СМИ: Хабиб вышел из бизнеса в России и занимается проектами в ОАЭ

После завершения своей профессиональной карьеры в октябре 2020 года, в которой он одержал 29 побед в 29 боях и трижды защитив титул UFC, боец занялся предпринимательством. Один из его самых ярких моментов в карьер был в октябре 2018 года, когда он досрочно победил ирландца Конора Макгрегора в одном из самых прибыльных поединков в истории MMA.