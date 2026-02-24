Российский боец получил ужасную травму, празднуя победу

Синещук, который дебютировал в смешанных единоборствах (ММА), одержал победу над Раулем Уазировым и, решив отпраздновать успех, попытался сделать сальто назад с ограждения октагона. Однако приземление получилось неудачным, он неверно сгруппировался и нога бойца изогнулась в неестественном положении. Этот момент был показан в прямом эфире на телеканале «Матч! Боец».