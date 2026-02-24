Ричмонд
Российский боец получил ужасную травму, празднуя победу

Инцидент произошел на турнире «Южный Рубеж» в Краснодаре.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

Российский боец Александр Синещук получил серьезную травму, празднуя победу на турнире «Южный рубеж» в Краснодаре.

Синещук, который дебютировал в смешанных единоборствах (ММА), одержал победу над Раулем Уазировым и, решив отпраздновать успех, попытался сделать сальто назад с ограждения октагона. Однако приземление получилось неудачным, он неверно сгруппировался и нога бойца изогнулась в неестественном положении. Этот момент был показан в прямом эфире на телеканале «Матч! Боец».

В самой схватке Синещук травм практически не получил, однако такой перелом может вывести спортсмена из строя в среднем на полгода.

Синещук является чемпионом России по всестилевой борьбе и победителем краевых турниров по ММА и грэпплингу.