Российский боец получил ужасную травму, празднуя победу

Российский боец Александр Синещук получил серьезную травму, празднуя победу на турнире «Южный рубеж» в Краснодаре.
Синещук, который дебютировал в смешанных единоборствах (ММА), одержал победу над Раулем Уазировым и, решив отпраздновать успех, попытался сделать сальто назад с ограждения октагона. Однако приземление получилось неудачным, он неверно сгруппировался и нога бойца изогнулась в неестественном положении. Этот момент был показан в прямом эфире на телеканале «Матч! Боец».
В самой схватке Синещук травм практически не получил, однако такой перелом может вывести спортсмена из строя в среднем на полгода.
Синещук является чемпионом России по всестилевой борьбе и победителем краевых турниров по ММА и грэпплингу.