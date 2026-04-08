День в истории спорта: 8 апреля 2018 года Хабиб Нурмагомедов стал первым российским чемпионом UFC

Эта победа сделала Нурмагомедова первым российским бойцом, которому удалось стать чемпионом UFC, а сам поединок окончательно закрепил за ним статус одной из главных звезд мирового ММА.
К титульному бою Хабиб шел долго и непросто. За несколько недель до поединка он оставался без соперника, поскольку несколько бойцов по очереди не смогли выйти против него в октагон. В итоге Яквинта получил шанс на чемпионский бой, а Нурмагомедов воспользовался им без вопросов: навязал сопернику свой темп, уверенно контролировал ход встречи и не оставил сомнений в исходе. Судьи единогласно отдали победу россиянину, а сам бой прошел в напряженной, но полностью под контролем Хабиба манере.
Этот успех стал важнейшей вехой не только для карьеры Нурмагомедова, но и для всего российского ММА. До него в UFC уже выступали российские бойцы, однако именно Хабиб сумел добраться до полноценного чемпионского пояса и открыть новую главу в истории страны в крупнейшей лиге мира. Для болельщиков это был момент, когда годы ожиданий превратились в реальность: российский боец поднялся на вершину UFC и доказал, что способен доминировать на самом высоком уровне.
Победа 8 апреля 2018 года стала отправной точкой новой эпохи для Нурмагомедова. Впереди у него были громкие защиты титула, большой бой с Конором Макгрегором и статус одного из самых узнаваемых спортсменов планеты, но именно тот вечер в Нью-Йорке навсегда остался днем, когда Хабиб стал чемпионом UFC и изменил историю российского спорта.