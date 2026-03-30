Федор Емельяненко хочет выступить на чемпионате России по боевому самбо

В 2026 году бойцу исполнится 50 лет.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Федор Емельяненко заявил о намерении вернуться на татами и выступить на чемпионате России по боевому самбо в 2027 году, несмотря на то, что ему уже исполнилось 50 лет.

В интервью «Спорт-Экспрессу» он признался, что хочет побороться с сильными российскими самбистами.

«Есть мысли выступить на чемпионате России по боевому самбо, после 50 лет. Хочется побиться чуть-чуть с нашими ребятами-самбистами», — сказал Емельяненко.

Помимо самбо, он продолжает вести переговоры о проведении боксерского поединка с хорватом Мирко Филиповичем. Об этом сообщали в СМИ еще ранее, а сам Федор отметил, что в ближайшее время планирует поехать в Сербию для дальнейших переговоров с организаторами.

«Нам прислали письмо о намерениях, все хорошо, дайте еще немножко времени. Тревога есть, что поединок сорвется. В тех организациях, где я выступал, все было по-другому», — отметил он.

Емельяненко завершил карьеру в смешанных единоборствах в феврале 2023 года, имея на счету 40 побед и 7 поражений, однако продолжает активно обсуждать возможность возвращения в спорт.