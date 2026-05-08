Чимаев ударил Стрикленда во время дуэли взглядов перед UFC 328

Минувшей ночью прошла пресс-конференция перед боем, на которой Чимаев и Стрикленд устроили словесную перепалку с взаимными оскорблениями. Бойцы продолжили диалог во время дуэли взглядов, в ходе которого Чимаев ударил американца ногой. Служба безопасности UFC быстро развела оппонентов по разным углам сцены и не позволила конфликту перерасти в потасовку.
Поединок Чимаева и Стрикленда возглавил турнир UFC 328, который пройдет в ночь на воскресенье, 10 мая.
Чимаев является уроженцем Чеченской республики, однако с 2023 года он выступает под флагом ОАЭ. На счету 32-летнего бойца 15 поединков в профессиональном ММА, в котором он одержал 15 побед (12 — досрочно). В августе 2025 года Чимаев единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси и завоевал чемпионский пояс UFC в среднем весе. В бою со Стриклендом он проведет первую защиту титула.
Стрикленд занимает третье место в рейтинге средневеcов UFC. На счету 35-летнего американца 37 поединков в профессиональном ММА, в котором он одержал 30 побед (16 — досрочно) и потерпел семь поражений. В сентябре 2023 года Стрикленд единогласным решением судей победил новозеландца Исраэля Адесанью и завоевал чемпионский пояс UFC в среднем весе, однако потерял его уже в следующем поединке против дю Плесси в январе 2024 года.