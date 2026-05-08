Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чимаев ударил Стрикленда во время дуэли взглядов перед UFC 328

Действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев ударил ногой американца Шона Стрикленда во время традиционной дуэли взглядов перед турниром UFC 328 в Ньюарке.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Минувшей ночью прошла пресс-конференция перед боем, на которой Чимаев и Стрикленд устроили словесную перепалку с взаимными оскорблениями. Бойцы продолжили диалог во время дуэли взглядов, в ходе которого Чимаев ударил американца ногой. Служба безопасности UFC быстро развела оппонентов по разным углам сцены и не позволила конфликту перерасти в потасовку.

Поединок Чимаева и Стрикленда возглавил турнир UFC 328, который пройдет в ночь на воскресенье, 10 мая.

Чимаев является уроженцем Чеченской республики, однако с 2023 года он выступает под флагом ОАЭ. На счету 32-летнего бойца 15 поединков в профессиональном ММА, в котором он одержал 15 побед (12 — досрочно). В августе 2025 года Чимаев единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси и завоевал чемпионский пояс UFC в среднем весе. В бою со Стриклендом он проведет первую защиту титула.

Стрикленд занимает третье место в рейтинге средневеcов UFC. На счету 35-летнего американца 37 поединков в профессиональном ММА, в котором он одержал 30 побед (16 — досрочно) и потерпел семь поражений. В сентябре 2023 года Стрикленд единогласным решением судей победил новозеландца Исраэля Адесанью и завоевал чемпионский пояс UFC в среднем весе, однако потерял его уже в следующем поединке против дю Плесси в январе 2024 года.

Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.
Читать дальше