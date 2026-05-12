Чимаев и Стрикленд могут провести реванш осенью в Абу-Даби

В своем последнем бою Хамзат Чимаев, который является уроженцем Чеченской Республики, но выступает под флагом ОАЭ с 2023 года, уступил американцу Шону Стрикленду раздельным решением судей и потерял чемпионский пояс в среднем дивизионе. Для Чимаева это поражение стало первым в 16 поединках по правилам ММА. Теперь в активе 32-летнего бойца 15 побед и одно поражение.
«Мы запросили реванш на турнире в Абу-Даби. Дальше будем смотреть», — приводит слова Артура Чимаева ТАСС.
Турнир в Абу-Даби пройдет в октябре.
После потери титула Чимаев лишился семи позиций в обновленном рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Спортсмен опустился на 10-е место. Лидером рейтинга является чемпион промоушена в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев.
Топ-10 Pound-For-Pound UFC (рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории):
1. Ислам Махачев (Россия);
2. Илия Топурия (Грузия);
3. Алекс Волкановски (Австралия);
4. Алекс Перейра (Бразилия);
5. Петр Ян (Россия);
6. Том Аспиналл (Великобритания);
7. Мераб Двалишвили (Грузия);
7. Шон Стрикленд (США);
9. Джошуа Ван (США);
10. Хамзат Чимаев (ОАЭ).