Чимаев и Стрикленд могут провести реванш осенью в Абу-Даби

Экс-чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев может провести реванш с чемпионом в этой весовой категории американцем Шоном Стриклендом осенью. Об этом ТАСС сообщил брат Чимаева Артур.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

В своем последнем бою Хамзат Чимаев, который является уроженцем Чеченской Республики, но выступает под флагом ОАЭ с 2023 года, уступил американцу Шону Стрикленду раздельным решением судей и потерял чемпионский пояс в среднем дивизионе. Для Чимаева это поражение стало первым в 16 поединках по правилам ММА. Теперь в активе 32-летнего бойца 15 побед и одно поражение.

«Мы запросили реванш на турнире в Абу-Даби. Дальше будем смотреть», — приводит слова Артура Чимаева ТАСС.

Турнир в Абу-Даби пройдет в октябре.

После потери титула Чимаев лишился семи позиций в обновленном рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Спортсмен опустился на 10-е место. Лидером рейтинга является чемпион промоушена в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев.

Топ-10 Pound-For-Pound UFC (рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории):


1. Ислам Махачев (Россия);
2. Илия Топурия (Грузия);
3. Алекс Волкановски (Австралия);
4. Алекс Перейра (Бразилия);
5. Петр Ян (Россия);
6. Том Аспиналл (Великобритания);
7. Мераб Двалишвили (Грузия);
7. Шон Стрикленд (США);
9. Джошуа Ван (США);
10. Хамзат Чимаев (ОАЭ).

