Порье заявил, что поражение ударило по репутации Чимаева

Американский боец UFC Дастин Порье прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в титульном поединке против Шона Стрикленда.
По мнению Порье, неудача на турнире UFC 328 серьезно повлияла на образ непобежденного и устрашающего бойца, который ранее был у Чимаева.
«В следующем бою, с кем бы он ни подрался, Хамзату будет сложно запугать соперника, потому что его аура получила серьезный удар», — сказал Порье, видео опубликовано в аккаунте UFC on Paramount.
На турнире UFC 328 в Ньюарке Чимаев уступил американцу Шону Стрикленду раздельным решением судей и потерпел первое поражение в профессиональной карьере.
После боя глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что Чимаев рассматривает возможность перехода в полутяжелую весовую категорию.
На счету Чимаева теперь 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.