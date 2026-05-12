Раузи сравнила первый турнир MVP с эпохальными боями Тайсона и Али

Бывшая чемпионка UFC Ронда Раузи считает дебютный турнир Most Valuable Promotions событием, которое способно изменить индустрию ММА.

Источник: AP 2024

Экс-чемпионка UFC Ронда Раузи высказалась о значении первого турнира промоушена Most Valuable Promotions.

По мнению американки, дебютный ивент MVP может стать историческим событием для смешанных единоборств.

«Я бы многое отдала, чтобы увидеть вживую бои Майка Тайсона, Мохаммеда Али или первый турнир UFC. Мне кажется, дебютный турнир MVP — событие такого же масштаба. Думаю, оно навсегда изменит этот спорт», — заявила Раузи, ее слова приводит MMA Junkie.

Первый турнир MVP MMA пройдет 16 мая в Лос-Анджелесе.

Главным событием вечера станет поединок между самой Раузи и бывшей звездой MMA Джиной Карано.

Most Valuable Promotions — промоушен, основанный блогером и боксером Джейком Полом вместе с его бизнес-партнерами.

