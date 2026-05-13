Чимаев рассказал, что Стрикленд извинился перед ним после боя

Хамзат Чимаев заявил, что не держит обиды на Шона Стрикленда после поражения в титульном поединке UFC 328.

Источник: AP 2024

Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев обратился к болельщикам после поражения от Шона Стрикленда в главном событии турнира UFC 328.

Чимаев поблагодарил поклонников за поддержку и заявил, что намерен вернуться в борьбу за чемпионский пояс.

«Всем спасибо за поддержку. Знаю, многие переживали. Мы не сдаемся, впереди еще много побед, если Всевышним так предписано. Мотивация есть, тренироваться будем, пояс хотим вернуть», — сказал Чимаев в соцсетях.

Также боец прокомментировал поведение Стрикленда после поединка. По словам Чимаева, американец принес ему извинения после боя.

«Да, много лишнего этот парень сказал. Спрашивают: “Почему после боя руку пожал? Почему пояс надел на него?” Мы проиграли, после поражения мы драться не привыкли. После боя этот парень, опустив голову, принес извинения. Кто мы такие, чтобы не прощать тех, кто просит прощения?» — добавил Чимаев.

10 мая Чимаев уступил Шон Стрикленд раздельным решением судей и потерял титул чемпиона UFC в среднем весе. Это поражение стало для него первым в профессиональной карьере.

