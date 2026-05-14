Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нейт Диаз пошутил над фанатами, которые «выросли на его боях»

Бывший боец UFC Нейт Диаз рассказал, как реагирует на встречи с поклонниками перед возвращением в MMA.

Источник: AP 2024

Американский боец Нейт Диаз с иронией высказался о фанатах, которые рассказывают ему, что выросли на его поединках.

«Что меня сводит с ума — люди постоянно подходят ко мне и говорят: “Я вырос на твоих боях”. А я смотрю на них и думаю: “А тебе сколько лет?” Они отвечают: “32”. Все с седыми бородами, полные… В смысле ты вырос на моих боях? Иди потренируйся, чувак», — сказал Диаз в интервью YouTube-каналу Full Violence.

17 мая Диаз проведет бой против Майка Перри на турнире MVP MMA. Для американца это станет очередным выступлением после ухода из UFC.

Нейт Диаз выступал в UFC с 2007 по 2022 год и стал одним из самых популярных бойцов промоушена. Наибольшую известность ему принесли поединки с Конором Макгрегором, Хорхе Масвидалем и Дональдом Серроне.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше