Нейт Диаз пошутил над фанатами, которые «выросли на его боях»

Американский боец Нейт Диаз с иронией высказался о фанатах, которые рассказывают ему, что выросли на его поединках.
«Что меня сводит с ума — люди постоянно подходят ко мне и говорят: “Я вырос на твоих боях”. А я смотрю на них и думаю: “А тебе сколько лет?” Они отвечают: “32”. Все с седыми бородами, полные… В смысле ты вырос на моих боях? Иди потренируйся, чувак», — сказал Диаз в интервью YouTube-каналу Full Violence.
17 мая Диаз проведет бой против Майка Перри на турнире MVP MMA. Для американца это станет очередным выступлением после ухода из UFC.
Нейт Диаз выступал в UFC с 2007 по 2022 год и стал одним из самых популярных бойцов промоушена. Наибольшую известность ему принесли поединки с Конором Макгрегором, Хорхе Масвидалем и Дональдом Серроне.