Бой с участием Малыхина завершился массовой потасовкой: видео

В Бангкоке прошел турнир One Friday Fights 154. Главным событием стал титульный реванш в тяжелой весовой категории — действующий чемпион Умар Кейн бился с Анатолием Малыхиным.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

38-летний Малыхин нокаутировал в четвертом раунде Кейна и вернул себе пояс One FC в тяжелом весе. Чемпионский поединок российского бойца Анатолия Малыхина и представителя Сенегала Умара Кейна на турнире промоушена One FC в Бангкоке завершился массовой потасовкой на ринге.

Анатолий Малыхин после завершения боя стал праздновать победу напротив угла Кейна, что вызвало недовольство со стороны соперника. На ринг тут же выскочила команда Малыхина, после чего завязалась массовая потасовка, которую быстро остановили.

После завершения поединка Малыхин объявил о завершении карьеры.

На счету Малыхина 15 побед в ММА при одном поражении от Кейна в ноябре 2024 года. Россиянин также владел поясами One FC в среднем и полутяжелом весе.

