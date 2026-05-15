Бой с участием Малыхина завершился массовой потасовкой: видео

38-летний Малыхин нокаутировал в четвертом раунде Кейна и вернул себе пояс One FC в тяжелом весе. Чемпионский поединок российского бойца Анатолия Малыхина и представителя Сенегала Умара Кейна на турнире промоушена One FC в Бангкоке завершился массовой потасовкой на ринге.
Анатолий Малыхин после завершения боя стал праздновать победу напротив угла Кейна, что вызвало недовольство со стороны соперника. На ринг тут же выскочила команда Малыхина, после чего завязалась массовая потасовка, которую быстро остановили.
После завершения поединка Малыхин объявил о завершении карьеры.
На счету Малыхина 15 побед в ММА при одном поражении от Кейна в ноябре 2024 года. Россиянин также владел поясами One FC в среднем и полутяжелом весе.