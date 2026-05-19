Хабиб Нурмагомедов задолжал Роскомнадзору 300 тыс. рублей

Впервые счета Нурмагомедова были заблокированы в 2024 году из-за долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 302 млн рублей. Тогда судебные приставы арестовали все его имущество в России, в том числе семейный дом в Дагестане и шесть автомобилей. Летом 2025 года Нурмагомедов вышел из всех бизнесов в России и перевел их в ОАЭ.