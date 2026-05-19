Хабиб Нурмагомедов задолжал Роскомнадзору 300 тыс. рублей

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов имеет долг перед Роскомнадзором в размере 300 тыс. рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, Нурмагомедов не оплатил обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете, из-за чего рискует вновь столкнуться с блокировкой счетов в России.

Впервые счета Нурмагомедова были заблокированы в 2024 году из-за долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 302 млн рублей. Тогда судебные приставы арестовали все его имущество в России, в том числе семейный дом в Дагестане и шесть автомобилей. Летом 2025 года Нурмагомедов вышел из всех бизнесов в России и перевел их в ОАЭ.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев и одержал 29 побед. Он выступал в UFC с 2012 по 2020 год и становился чемпионом организации в легком весе. В 2021 году Хабиб официально завершил карьеру и спустя год был введен в Зал славы UFC.

За свою карьеру Нурмагомедов заработал около 21,7 млн долларов. Сейчас его состояние оценивается в 40 млн долларов.