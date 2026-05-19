Колби Ковингтон покинул UFC после 12 лет в промоушене

В 2018 году американец завоевал временный чемпионский пояс в полусреднем весе, победив Рафаэля дос Аньоса. Однако полноценным чемпионом UFC Ковингтон так и не стал. Он трижды проиграл титульные поединки — дважды Камару Усману и один раз Леону Эдвардсу.