Колби Ковингтон покинул UFC после 12 лет в промоушене

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон был удален из ростера организации.

Источник: AP 2024

Американский боец Колби Ковингтон покинул UFC после 12 лет выступлений в промоушене. Информация об этом появилась в обновленном ростере организации.

На изменения обратил внимание аккаунт UFConParamount в соцсетях.

38-летний Ковингтон выступал в UFC с 2014 года. За это время он одержал 12 побед и потерпел шесть поражений.

В 2018 году американец завоевал временный чемпионский пояс в полусреднем весе, победив Рафаэля дос Аньоса. Однако полноценным чемпионом UFC Ковингтон так и не стал. Он трижды проиграл титульные поединки — дважды Камару Усману и один раз Леону Эдвардсу.

Последний бой Ковингтон провел в декабре 2024 года, уступив Хоакину Бакли техническим нокаутом.