Порье допустил возвращение в UFC ради боя с Диазом

Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье заявил, что готов возобновить карьеру ради поединка с Нейтом Диазом.

Источник: Reuters

Американский боец Дастин Порье заявил, что готов вернуться в UFC ради поединка с Нейтом Диазом. Об этом сообщает UFConParamount.

«Мое приглашение все еще в силе. Полусредний вес. Я вернусь в пул допинг-тестирования UFC. Окончательно прибью Нейта Диаза», — сказал Порье.

Поединок Порье и Диаза ранее планировался в начале 2022 года, однако бой не состоялся по неназванным причинам.

Порье объявил о завершении спортивной карьеры в июле 2025 года. За время выступлений в UFC американец становился временным чемпионом в легком весе и дважды дрался за полноценный титул.

Диаз покинул UFC в 2022 году после победы над Тони Фергюсоном. После этого он выступал в боксе и других проектах вне промоушена.