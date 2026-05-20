Пратес заявил о желании провести бой с Топурией

Бразильский боец UFC Карлос Пратес рассказал о желании провести поединок с Илией Топурией.
В интервью, опубликованном на YouTube, Пратес заявил, что рассматривает такой бой после возможного завоевания титула UFC в полусреднем весе.
«Я думаю о том, чтобы выиграть титул и затем вызвать Топурию, если он захочет подняться в 77 кг. Да, это супербой, денежный бой», — сказал Пратес.
Напомним, в главном событии UFC Fight Night 275 Пратес нокаутировал Джека Маддалену.
Чемпионом UFC в полусреднем дивизионе в настоящее время является Ислам Махачев.
Топурия ранее выступал в полулегком весе и считается одним из главных звездных бойцов UFC последних лет.