Пратес заявил о желании провести бой с Топурией

Бразильский боец UFC Карлос Пратес хочет встретиться с Илией Топурией после завоевания титула в полусреднем весе.

Источник: AP 2024

Бразильский боец UFC Карлос Пратес рассказал о желании провести поединок с Илией Топурией.

В интервью, опубликованном на YouTube, Пратес заявил, что рассматривает такой бой после возможного завоевания титула UFC в полусреднем весе.

«Я думаю о том, чтобы выиграть титул и затем вызвать Топурию, если он захочет подняться в 77 кг. Да, это супербой, денежный бой», — сказал Пратес.

Напомним, в главном событии UFC Fight Night 275 Пратес нокаутировал Джека Маддалену.

Чемпионом UFC в полусреднем дивизионе в настоящее время является Ислам Махачев.

Топурия ранее выступал в полулегком весе и считается одним из главных звездных бойцов UFC последних лет.

