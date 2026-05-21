«Абсолютная ложь». Хабиб отреагировал на слова главы ММА Уайта

Дана Уайт в прошлом году в одном из подкстов заявил, что Нурмагомедов завершил карьеру из-за финансовых возможностей, которые открылись перед ним после расширения UFC на Ближний Восток. Также Уайт упомянул, что на решение завершить карьеру повлияла смерть отца спортсмена.
— Вот такие заголовки читаю иногда в интернете. Я, конечно, не любитель комментировать каждый мусор в интернете, но когда Дана говорит такие вещи, то это расходится везде. Это абсолютная ложь, мне никогда никто эти миллионы не давал, и то, что пишут, что я оставил спорт, потому что я заработал много денег, — это тоже неправда. Настоящую правду весь мир знает, об этом я уже не раз говорил, и повторяться не нужно, — написал Нурмагомедов в соцсетях.
Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов скончался в 2020 году на фоне осложнений из-за коронавируса.
Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев и одержал 29 побед. Он выступал в UFC с 2012 по 2020 год и стал чемпионом организации в легком весе. В 2021 году Хабиб официально завершил карьеру и спустя год был введен в Зал славы UFC.
За свою карьеру Нурмагомедов заработал около 21,7 млн долларов. Сейчас его состояние оценивается в 40 млн долларов.